Verona città della Disco, festa del solstizio in piazza Cittadella

Domenica 21 dicembre piazza Cittadella diventa una grande disco di piazza a cielo aperto per la festa del solstizio di Verona.

Domani, domenica 21 dicembre, piazza Cittadella diventa una grande disco di piazza a cielo aperto, uno spazio urbano trasformato in luogo di incontro, musica e movimento, pensato in modo specifico per le giovani e i giovani della città.

L’appuntamento si inserisce nel programma uﬃciale di Natale per Verona come celebrazione del Solstizio d’Inverno, la notte più lunga dell’anno, riletta attraverso i linguaggi musicali e culturali del presente.

L’evento si svolge sotto il grande albero dedicato al mondo della musica e dei concerti, realizzato da Italstage per il Comune di Verona: un segno scenografico che diventa punto di ritrovo, pista da ballo e spazio condiviso, accessibile e gratuito.

Città della Disco nasce con l’obiettivo di restituire ai giovani uno spazio centrale della città, trasformando la piazza in un luogo di festa contemporanea, partecipata e non esclusiva. Una proposta che si muove tra R&B, soul, hip hop, elettronica e cultura club, portando nel cuore di Verona una dimensione normalmente confinata ai luoghi chiusi o notturni, e rendendola invece pubblica, aperta, visibile.

Il programma.

Il pomeriggio prende avvio alle ore 15.30 con una sessione di jumping fitness fino alle 16.30, come momento di attivazione collettiva del corpo e dello spazio, aperto a tutte e tutti (previa prenotazione via mail). Un riscaldamento simbolico e reale che prepara la piazza a cambiare ritmo.

A partire dalle 16.30, piazza Cittadella entra nel vivo della sua trasformazione: un podcast dal vivo e un flashmob introducono il tema di un Natale vissuto fuori dai modelli tradizionali, più vicino alle sensibilità, ai linguaggi e alle domande delle nuove generazioni. Protagoniste di questo momento sono Francesca Padovan, autrice del podcast Si muore una volta sola, e Sofia Corradin de La Medicina Geniale.

Segue una programmazione musicale continua che trasforma la piazza in una vera e propria disco urbana, con una sequenza di DJ set e performance pensate per accompagnare il pubblico fino a sera, attraversando sonorità diverse ma coerenti tra loro.

In programma: Duck Chagall, Eterno Verano (dj set in vinile), Coolyo, il collettivo Black Milk, e Marcel, con una performance che intreccia violino dal vivo e dj set, creando un dialogo tra musica elettronica e suono organico.

La Festa del Solstizio in piazza Cittadella si configura come uno dei momenti più esplicitamente dedicati alle culture giovanili all’interno di Natale per Verona: una piazza che non ospita semplicemente uno spettacolo, ma diventa essa stessa esperienza, pista, comunità temporanea.