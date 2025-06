Giallo Clara Rossignoli: nuova perquisizione ad Angiari

Due mesi senza Clara Rossignoli: nuova perquisizione ad Angiari per la donna scomparsa da Porto Legnago.

Continuano le indagini anche ad Angiari, per fare luce sulla scomparsa di Clara Rossignoli, la donna di Porto Legnago svanita nel nulla lo scorso 8 aprile. Nelle ultime ore, le Sezioni Investigative Scientifiche (Sis) dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo in un’abitazione di via Bellè ad Angiari, nella bassa veronese.

La casa, un tempo abitata dalla figlia Marta Nardo, è stata oggetto di una minuziosa ispezione. Presenti numerosi militari e anche la stessa figlia. Le ricerche, partite ormai da oltre due mesi, non hanno ancora fornito elementi decisivi per ritrovare Clara, ma le operazioni proseguono senza sosta.