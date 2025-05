Caso Rossignoli, svolta choc: nipote ed ex compagna indagati

Legnago, Clara Rossignoli scomparsa: nipote ed ex compagna nel registro degli indagati.

Scomparsa di Clara Rossignoli a Legnago: le indagini sono in corso, e sono stati iscritti nel registro il nipote e l’ex compagna. La sparizione della donna di 79 anni, continua a restare avvolta nel mistero. La donna è sparita l’8 aprile scorso da Porto di Legnago, dove viveva insieme al nipote Mattia Nascimben e alla sua famiglia. Ora, a oltre un mese dai fatti, la vicenda prende una nuova piega: Nascimben e la sua ex compagna, Erica Chiaron, sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Sabato i due sono stati ascoltati per diverse ore al Comando Compagnia dei carabinieri di Legnago. L’interrogatorio, seguito a una fase di accertamenti e sopralluoghi, segna un passaggio rilevante nelle indagini. Sebbene inizialmente l’ipotesi di reato fosse quella di istigazione al suicidio, gli inquirenti non escludono un possibile cambio di accusa in seguito agli sviluppi emersi.

Nel frattempo, le perquisizioni condotte nella casa in cui la signora Rossignoli risiedeva non hanno prodotto elementi utili a chiarire le cause della sua scomparsa. Gli investigatori restano al lavoro, mentre il fascicolo aperto dalla Procura resta in evoluzione.