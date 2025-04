Sono riprese le ricerche di Clara Rossignoli, scomparsa dalla sua casa a Porto di Legnago dallo scorso 11 aprile.

Dopo essere state sospese per qualche giorno, sono riprese questa mattina, venerdì 25 aprile, le ricerche di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni scomparsa dalla sua casa a Porto di Legnago ormai dallo scorso 11 aprile.



Da questa mattina sono impegnati nelle ricerche droni e unità cinofile dei vigili del fuoco. Gli interventi si sono concentrati finora in particolare sulla zona della stazione, lungo le sponde dell’Adige e nelle aree frequentate vicino alla casa della donna. I familiari dell’anziana continuano ad essere convinti che la donna non si sarebbe mai allontanata da casa volontariamente.