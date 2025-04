Incidente in montagna durante l’arrampicata, due feriti

Incidente durante l’arrampicata in montagna al Vajo dell’Orsa: due persone trasportate in ospedale.

Incidente in montagna nella mattinata di oggi, venerdì 25 aprile: secondo le prima informazioni, intorno alle 11.30 due persone, un ragazzo e una ragazza, sono cadute mentre erano impegnate lungo un sentiero al Vajo dell’Orsa, nel territorio del comune di Brentino Belluno. I due sarebbero stati colpiti da un masso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e del Soccorso alpino, con ambulanza ed elicottero. Dopo essere state recuperati, i due feriti sono stati trasportati in ospedale a Negrar, uno in codice giallo e uno in codice verde.

(notizia in aggiornamento)