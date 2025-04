Bus fuori strada sul Garda.

Momenti di paura stamattina per una comitiva di turisti in vacanza sul lago di Garda: poco prima delle 10.00 il bus sul quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è uscito in maniera autonoma dalla sede stradale appoggiandosi a degli alberi ed altro materiale sul ciglio stradale.

La posizione del mezzo impediva l’apertura delle porte ed i Vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto aprire un varco nel bus per consentire alle 51 persone a bordo di poter scendere. L’incidente non ha causato feriti e lo svolgimento rapido delle operazioni ha scongiurato ulteriori rischi per i passeggeri.