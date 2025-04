Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa dalla sua casa a Porto di Legnago da oltre dieci giorni: infruttuose finora le ricerche.

Passate le festività di Pasqua, a Legnago ancora nessuna traccia di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni, residente a Porto di Legnago, di cui non si hanno più notizie ormai dall’11 aprile.

I parenti intanto continuano con gli appelli sui social. La signora Rossignoli è alta un metro e sessanta, ha una corporatura magra, capelli brizzolati-bianchi e un taglio corto. Viene descritta come “una persona empatica, autonoma, disponibile e ben integrata nel tessuto sociale della comunità di Porto di Legnago“.

Finora le ricerche effettuate da vigili del fuoco e Protezione civile, anche con l’impiego di droni, gommoni ed elicotteri, non hanno dato alcun esito. Gli interventi si sono concentrati in particolare sulla zona della stazione, lungo le sponde dell’Adige e nelle aree frequentate vicino alla casa della donna. Per qualche ora si era fatta strada, tra le varie ipotesi, anche quella di un misterioso uomo, conosciuto sul web, con il quale la 79enne avrebbe dovuto incontrarsi. Ipotesi che però sarebbe stata esclusa dagli stessi parenti della donna.