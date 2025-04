Lazise nella top 10 del “Borgo dei Borghi”

Lazise nell’élite dei borghi italiani: il successo al “Borgo dei Borghi 2025”.

Lazise si conferma una delle gemme più preziose del Lago di Garda: durante la serata del 20 aprile, è stata svelata la nuova classifica del “Borgo dei Borghi 2025”. Il paese veronese lacustre ha conquistato una ottima sesta posizione, tra i venti finalisti provenienti da tutta Italia.

Il concorso, trasmesso in prima serata sulla Rai, premia i luoghi che meglio rappresentano la bellezza, la storia e il fascino dei borghi italiani. Lazise, con il suo centro storico affacciato sul lago, le mura scaligere, il porto e l’atmosfera senza tempo, ha saputo incantare pubblico e giuria.

Lazise entra a pieno titolo nell’élite dei borghi più affascinanti del nostro Paese. La vetta della classifica è andata a Militello in Val di Catania, in Sicilia — borgo barocco inserito nel patrimonio Unesco e noto per le sue 21 chiese e per la sua ricca storia.