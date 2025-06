Arrestata a Verona ladra 23enne sorpresa dalla padrona di casa rientrata per recuperare il cellulare dimenticato.

È stata arrestata dalla polizia di Stato di Verona la ventitreenne croata che, ieri mattina, intorno alle 11:30, si è introdotta in una casa di via Giorgione, a Verona, approfittando dell’assenza dei proprietari.

A segnalare la presenza della donna all’interno dell’appartamento è stata la padrona di casa che, dopo essere uscita con il marito e il figlio, è rientrata per recuperare il cellulare, poc’anzi dimenticato. È stato proprio in quel frangente che la ladra è stata scoperta e ha tentato di scappare, scendendo velocemente i 4 piani di scale e dirigendosi verso l’uscita del condominio.

A bloccare la fuga della giovane è stato il coniuge della proprietaria dell’abitazione che stava attendendo la moglie proprio all’ingresso dello stabile. Nel giro di pochi minuti, gli agenti delle Volanti – inviati sul posto dalla centrale operativa della questura non appena ricevuta la richiesta di intervento – hanno raggiunto via Giorgione e hanno arrestato la ventitreenne.

La donna, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha atteso in questura la celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna ed è comparsa questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il domicilio, in provincia di Torino.