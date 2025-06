Incidente con la moto a Vogasio.

Incidente in moto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, a Vigasio: un motociclista, intorno a mezzogiorno, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Forette, nella frazione di Forette del comune di Vigasio, finendo violentemente sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il motociclista, un uomo di 45 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.