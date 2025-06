Treni, occhio ai lavori sulla linea ferroviaria Verona Vicenza nel mese di agosto.

Treni, ad agosto rivoluzionata per lavori la linea ferroviaria Verona-Vicenza. Nell’ambito delle attività di potenziamento della rete ferroviaria in Veneto, dal 4 al 24 agosto Rete Ferroviaria Italiana ha disposto l’interruzione della linea tra Verona Porta Nuova e Vicenza che riguarderà anche il nodo di Vicenza, con la contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza e Schio. A differenza dello scorso anno sarà garantita la tratta Vicenza-Treviso.

Lo stop si rende necessario per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione infrastrutturale e tecnologica connessi alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità Alta Capacità Verona-Vicenza, nell’ambito del lotto “Verona-Bivio Vicenza” (finanziato con fondi PNRR) e del lotto “Attraversamento di Vicenza”.

Sempre nell’ambito del cantiere del progetto Av/Ac, oltre alla chiusura della stazione del capoluogo berico per i 21 giorni, verranno sospese le fermate ferroviarie di Lonigo dal 24 giugno al 24 agosto e di Montebello Vicentino dal 24 giugno al 7 settembre. In collaborazione con Rfi, Regionale di Trenitalia e Infrastrutture Venete, verrà messo a disposizione un servizio che, in parte sostitutivo e in parte alternativo, garantirà continuità negli spostamenti, consentendo a pendolari e turisti di raggiungere la propria destinazione, seppur con variazioni di percorso e limitazioni.

“In concomitanza con l’interruzione della linea, dal 4 al 24 agosto – ha detto la vicepresidente del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti –, sono previsti importanti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento lungo la Verona-Vicenza per un investimento complessivo di 11 milioni di euro e sulla Vicenza-Schio di altri tre milioni di euro. Le risorse stanziate saranno destinate, tra le altre cose, all’ammodernamento degli impianti tecnologici, alla messa in sicurezza di alcuni tratti, ad opere propedeutiche ai lavori dell’alta velocità”.

Il dettaglio degli stop ai treni.

Nel dettaglio, dalle 00.20 di lunedì 4 agosto alle 05.00 di lunedì 25 agosto è prevista l’interruzione continuativa della linea Verona Porta Nuova – Vicenza con contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza e Schio; pertanto i treni subiranno variazioni di percorso, limitazioni, cancellazioni, autosostituzioni. L’offerta commerciale nelle tratte interessate dai provvedimenti di limitazione alla circolazione sarà garantita da un servizio bus a cura delle aziende di trasporto ferroviario