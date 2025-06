Dal passaporto ai certificati: apre l’ufficio postale “smart” a Caprino

Rivoluzione Poste a Caprino: dal passaporto ai certificati, riapre l’ufficio postale smart.

Un ufficio postale rinnovato, più moderno, smart e ricco di servizi: è quello di Caprino Veronese, aperto al pubblico dopo l’intervento di riqualificazione previsto dal progetto Polis di Poste Italiane. Alla cerimonia inaugurale, martedì 18 giugno, erano presenti il sindaco Giuseppe Armani e la responsabile della filiale veronese di Poste, Elena Cipro.

Con Caprino salgono a 37 gli uffici Polis attivi in provincia di Verona, parte di un progetto nazionale che punta a trasformare gli sportelli postali nei piccoli centri in veri e propri sportelli digitali di prossimità, accessibili e multifunzionali.

Più servizi, meno burocrazia.

Tra i servizi già disponibili, rilascio e rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, grazie a una convenzione con il Ministero dell’Interno: niente più code in Questura, con possibilità di ricevere il documento anche a domicilio.

Disponibili anche certificati previdenziali come Cedolino pensione, Certificazione unica e Obis-M. Nei prossimi mesi saranno aggiunti anche i servizi anagrafici e quelli legati alla giustizia amministrativa.

Spazi moderni e accessibili.

Il restyling ha interessato sia la parte strutturale che quella tecnologica: rimozione delle blindature agli sportelli, nuovi impianti, postazioni ribassate, ambienti più luminosi e accoglienti. Presto sarà attivo anche il nuovo sportello automatico Postamat.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Poste Italiane conferma così il proprio impegno per i territori, in controtendenza rispetto alla desertificazione dei servizi nelle aree periferiche. Il piano Polis prevede entro il 2026 la trasformazione di 6.933 uffici postali in tutta Italia. In provincia di Verona ne mancano ancora 47, ma tutti saranno attivati entro il biennio.