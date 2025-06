Un veronese con oltre 10 mila interventi è il nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale.

Massimo Balsano, veronese e primario dell’Unità di Ortopedia e Chirurgia Vertebrale dell’Aoui di Verona, è stato eletto presidente nazionale della Sicv&Gis. La nomina è avvenuta durante il 46° Congresso nazionale della storica Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, tenutosi a Bari.

Specialista con oltre 10 mila interventi all’attivo e 40 anni di esperienza, Balsano guiderà per due anni la società scientifica, punto di riferimento per la cura e lo studio delle patologie della colonna vertebrale.

Formazione e missioni internazionali, i capisaldi del suo mandato: al centro l’investimento sui giovani medici e la possibilità per gli specializzandi di partecipare a esperienze di cura nei Paesi a basso accesso sanitario, come India e Tanzania, dove lo stesso Balsano ha già operato in passato.

La sua équipe al Polo Confortini di Verona è hub regionale per le deformità vertebrali, in particolare la scoliosi, e accoglie pazienti da tutto il Veneto e da fuori regione. Il reparto tratta adulti, adolescenti e bambini, con tecniche all’avanguardia che spesso permettono una correzione in un solo intervento. Nei casi pediatrici, le operazioni si adattano nel tempo alla crescita.

Già vicepresidente della Sicv e nel 2023 presidente della società internazionale ISASS, Balsano porta così Verona al vertice della chirurgia vertebrale italiana e rilancia la città come centro di eccellenza.