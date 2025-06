L’opera esce dall’Arena di Verona: il Nabucco proiettato su maxi-schermi in 5 quartieri.

A Verona l’opera esce dall’Arena e si diffonde in città: per il terzo anno consecutivo, torna “Opera sotto le Stelle” per portare la lirica nei quartieri con maxi-schermi, info point e spettacoli immersivi. L’iniziativa è promossa dal Comune e dalla Fondazione Arena con la collaborazione di Rai Cultura.

Il progetto si apre sabato 21 giugno, in coincidenza con la Giornata mondiale della Musica, con la proiezione gratuita di Nabucco, nuovo allestimento firmato Stefano Poda, già acclamato all’Arena. L’opera sarà trasmessa in contemporanea su cinque maxischermi allestiti in altrettanti quartieri.

Dove.

Parco Santa Marta (Provianda) a Veronetta.

a Veronetta. Piazza del Popolo a San Michele Extra.

a San Michele Extra. Parco San Giacomo in Borgo Roma.

in Borgo Roma. Parco dei Cantori Veronesi in Borgo Santa Croce.

in Borgo Santa Croce. Piazza Dall’Oca Bianca in Borgo Nuovo.

La serata inizierà alle 20:45 con un’introduzione al capolavoro verdiano e proseguirà alle 21:20 con la trasmissione dello spettacolo, condotto da Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, e diffuso anche in diretta su Rai3.

Non solo lirica.

Domenica 22 giugno, esclusivamente al Parco della Provianda, verrà proiettato il docufilm Vaio Borago di Alessandro Anderloni, un racconto sulla tutela di uno dei più preziosi ecosistemi delle colline veronesi.

Durante l’estate, info point itineranti e l’innovativa Arena Experience in realtà virtuale porteranno i visitatori dentro lo spettacolo areniano: con speciali visori si potrà vivere in prima persona Carmen, una delle opere più amate del cartellone.

Completano l’iniziativa.

Contenuti multimediali proiettati in piazza Bra sul Social Led Wall .

. Stendardi e gonfaloni lungo il Liston e sulla Gran Guardia.

lungo il Liston e sulla Gran Guardia. Il Cantiere Arena e le isole sceniche che raccontano la storia e la magia degli allestimenti areniani.

Tutti gli eventi sono gratuiti, finanziati in parte con la tassa di soggiorno, in accordo con le categorie turistiche.