Denunciati per furto in un’abitazione di Legnago due giovani, un minorenne e un 18enne, colti sul fatto dai carabinieri.
Nella mattinata del 2 dicembre scorso i carabinieri del Nucleo operativo di Legnago hanno deferito alle competenti autorità due persone, poiché gravemente indiziati di furto in abitazione.
Nello specifico, a seguito di segnalazione di un furto in un’abitazione in zona Terranegra, pervenuta alla centrale operativa di Legnago, sono stati attivati gli equipaggi del Nucleo operativo e radiomobile, già presenti sul territorio, che in pochi istanti giungevano sul posto individuando due ragazzi che ancora si aggiravano con il volto travisato; nell’immediatezza i due si dichiaravano minorenni, convinti di poter eludere i controlli, ma l’esperienza dei militari non consentiva loro di riuscire nell’intento.
Infatti, accompagnati presso il nosocomio legnaghese, a seguito di esame osseo, riuscivano ad accertare in maniera certa l’effettiva età dei due giovani, ovvero che uno era 18enne e l’altro 17enne; entrambi sottoposti a perquisizione personale, occultati tra i loro indumenti, venivano trovati, inoltre, anche diversi preziosi che, successivamente venivano restituiti alla legittima proprietaria, una 74enne del posto.
Pertanto, condotti presso gli uffici del Comando Compagnia di Legnago, informata la Procura della Repubblica di Verona e quella per i Minori di Venezia, i giovani venivano deferiti poiché gravemente indiziati di furto in abitazione e su disposizione dell’autorità giudiziaria per i Minori di Venezia, il 17enne veniva affidato al 18enne.