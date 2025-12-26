Il comune di Villafranca, attraverso le parole del sindaco Roberto Dall’Oca, respinge le accuse del sindacato di polizia locale.

L’amministrazione comunale di Villafranca di Verona esprime “stupore” per le recenti richieste avanzate dal sindacato di polizia locale Dicapp Sulpm, ritenute “non coerenti con l’impegno profuso negli ultimi anni per migliorare l’efficienza e le condizioni operative del Comando di polizia locale”. Il Comune, attraverso il sindaco Roberto Dall’Oca, ricorda infatti gli investimenti già effettuati: “130 mila euro per la Centrale Operativa, 80 mila per nuove autovetture, 16 mila per il rinnovo delle divise e 30 mila euro stanziati nel 2025 per la manutenzione dei mezzi”.

Sul fronte dell’organico, l’amministrazione sottolinea che è previsto l’inserimento di tre nuove figure professionali per garantire il turn over. Quanto alle rivendicazioni economiche – turnazioni, indennità e buoni pasto – il Comune ribadisce che “la contrattazione può avvenire solo con i soggetti firmatari del CCNL, come previsto dalla normativa vigente e confermato anche da recenti pronunce giurisprudenziali”.

Le condizioni igieniche della sede.

Respinte nella nota rilasciata dall’amministrazione comunale di Villafranca anche le accuse sulle presunte carenze igienico-sanitarie di spogliatoi e servizi: secondo il sindaco Dall’Oca, in carica dal 2008, “non sono mai emerse criticità strutturali e la sede è giudicata più che dignitosa, pur con margini di miglioramento”.

L’amministrazione rivendica inoltre i risultati della contrattazione integrativa 2023–2025, che ha introdotto la banca delle ore, rilanciato le progressioni orizzontali e incrementato l’indennità di servizio esterno: “per il 2025 è stato siglato un accordo che destina 40 mila euro al welfare dei dipendenti e regolamenta lo straordinario per eventi privati”.

“Pur confermando la disponibilità al dialogo, il Comune ritiene infondato lo stato di agitazione proclamato da una sigla che rappresenta una minoranza del personale. Ai cittadini e all’amministrazione – conclude il sindaco – servono risposte sul territorio, non polemiche”.