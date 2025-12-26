Si sente male sul sentiero in montagna, in codice rosso all’ospedale

Malore in montagna sopra Torri del Benaco, una persona elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Peschiera.

Malore improvviso nella mattinata di oggi, venerdì 26 dicembre, per una persona che stava affrontando un sentiero di montagna sopra l’abitato di Torri del Benaco, sul lago di Garda.

L’allarme è scattato intorno alle 12.45: sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza, oltre a personale del Soccorso alpino. La persona colta da malore è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Peschiera.

++ notizia in aggiornamento ++