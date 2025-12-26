Furti nei supermercati tra Verona e Brescia: arrestata la banda, due uomini di origine georgiana verso il rimpatrio.

Avevano colpito anche nei supermercati di Verona: due uomini di origine georgiana, di 31 e 32 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Brescia dopo un tentato furto al supermercato Esselunga. I due, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono accusati di far parte di una banda specializzata nei furti nei supermercati.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 per un furto in corso. Le immagini della videosorveglianza hanno mostrato i due mentre prelevavano numerosi prodotti cosmetici, per un valore superiore ai mille euro, cercando poi di oltrepassare le casse senza pagare. Fermati dagli agenti, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati.

I successivi accertamenti hanno collegato i due anche a un analogo furto avvenuto in un’Esselunga di Verona. Nella loro auto, una Jeep Renegade parcheggiata all’esterno del supermercato bresciano, sono stati trovati 188 prodotti cosmetici riconducibili al colpo nel capoluogo scaligero. Durante i controlli in questura è emersa inoltre una patente georgiana contraffatta in possesso del 31enne.

Entrambi sono stati arrestati per furto in concorso e ricettazione e messi a disposizione della Procura. Il questore ha disposto il loro accompagnamento nei CPR di Gradisca d’Isonzo e Milano-Corelli, in attesa del rimpatrio in Georgia.