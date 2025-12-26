Blitz di attivisti ProPal a San Zeno, imbrattati di verde i leoni all’ingresso della basilica: scattate le indagini della Digos.

Blitz di attivisti ProPal a San Zeno e Castelvecchio: la Digos di Verona è al lavoro per identificare i responsabili dell’imbrattamento con vernice verde dei leoni all’ingresso della basilica di San Zeno e della scritta “Free Gaza” comparsa alla base del vicino monumento al Bersagliere di piazza Corrubbio. Gli episodi vandalici sono stati scoperti alla vigilia di Natale e hanno subito fatto scattare le indagini.

L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona sui presunti autori. Secondo una prima ricostruzione, come informa Ansa, l’azione potrebbe essere riconducibile a street writers provenienti da altre aree d’Italia, più che a un’iniziativa di attivismo di piazza. Le indagini restano in corso per chiarire responsabilità e movente dell’episodio.