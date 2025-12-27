Meteo di fine anno a Verona: caldo in montagna, freddo in pianura

Previsioni meteo di fine anno per Verona e provincia.

Meteo di fine anno, Verona si prepara a vivere alcuni giorni di tempo stabile ma decisamente anomalo dal punto di vista termico. A partire da oggi, sabato 27, una rimonta di aria mite interesserà gran parte dell’Europa e coinvolgerà in pieno anche la nostra provincia, dando origine a una marcata inversione termica destinata a durare almeno tre giorni.

Tra questa sera e domenica mattina le temperature in quota subiranno un deciso aumento: attorno ai 1500 metri si raggiungeranno valori prossimi ai 10–12 gradi, con lo zero termico che salirà oltre i 3000 metri di altitudine. Una situazione più tipica della primavera che del pieno inverno.

Di notte, però, il quadro sarà molto diverso tra pianura e montagna. Il cielo sereno favorirà infatti una dispersione del calore nei bassi strati: in pianura veronese, soprattutto nelle aree di aperta campagna, le temperature potrebbero scendere fino allo zero o localmente anche leggermente sotto. In montagna, invece, l’inversione termica limiterà il raffreddamento notturno, mantenendo valori ampiamente sopra lo zero anche nelle ore più fredde.

Durante il giorno il sole sarà protagonista, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime che supereranno i 10 gradi su tutto il territorio provinciale, dal capoluogo alla pianura, fino alle zone collinari e montane.

Questa fase mite e stabile accompagnerà il Veronese fino al 30–31 dicembre, quando è atteso un deciso cambio di scenario: l’arrivo di aria fredda di origine continentale farà scendere nuovamente le temperature, riportandole anche al di sotto delle medie stagionali.