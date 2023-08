Maxi controlli della Polfer di Verona nel weekend di Ferragosto.

Furti e monopattini sui binari: i controlli della Polfer di Verona a Ferragosto. Dal 11 al 15 agosto la polizia ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige ha implementato la presenza del personale in uniforme e in abiti civili per il presidio e la vigilanza delle aree di maggiore affollamento e dei luoghi ritenuti più critici. Negli ultimi giorni, periodo in cui è stato registrato un considerevole aumento di viaggiatori rispetto all’anno scorso, la Polfer per Verona e Trentino Alto Adige ha messo in campo complessivamente 450 uomini e donne della Polizia di Stato per un totale di 170 pattuglie.

La complessa attività di prevenzione, articolata in una serie di controlli ai viaggiatori, ai treni, alle linee ferroviarie ed alle stazioni, ha permesso di identificare 3.132 persone, controllare 109 bagagli, 4 depositi bagagli ed effettuare la vigilanza a bordo di 12 treni ritenuti critici. Per rendere l’azione più efficace e maggiormente incisiva, il controllo bagagli e dei depositi bagagli delle stazioni sono attuati con l’ausilio dei metaldetector.

Al personale in uniforme è stato affiancato anche quello in abiti civili, soprattutto per la vigilanza sui binari, attività volta a contrastare le possibili attività illecite in danno dei viaggiatori, quali i furti delle valigie o dei portafogli ai turisti, spesso stranieri, assorti a leggere il tabellone degli orari dei treni.

L’esito dei controlli.

L’attività preventiva ha comportato anche l’intervento degli operatori in chiave repressiva, in particolare:

è stato arrestato un cittadino rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini per scontare la condanna a tre mesi e 15 giorni di reclusione per furto aggravato in concorso;

sono state denunciate in stato di libertà 8 persone, di cui un minore, per ricettazione, per resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione del divieto di frequentare le stazioni in relazione alla modifica normativa intervenuta nel 2017.

Ulteriormente, sono state elevate 14 contravvenzioni amministrative, tre delle quali per il possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish da parte di tre giovani che sono stati contravvenzionati e segnalati al Prefetto per il più a procedere, come previsto dalla Legge.

Le altre 11 contravvenzioni sono state contestate per violazione del regolamento di polizia ferroviaria che punisce comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità del singolo, in particolare l’attraversamento dei binari, l’accesso ad aree non consentite, solitamente per problemi inerenti la sicurezza, e l’utilizzo di monopattini sui binari.

L’appello della polizia ferroviaria è di prestare la massima attenzione nella fruizione delle stazioni e dei treni in massima sicurezza, purtroppo nonostante la cartellonistica e gli annuncia di divieto, oltre che il recente episodio di investimento con esito mortale di uno ragazzo che attraversava i binari con un amico, molti giovani ancora preferiscono non utilizzare i sottopassi, ma raggiungono la pensilina attraversando il binario.