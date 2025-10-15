Esplosione Castel d’Azzano, nuovo bollettino medico: sciolta la prognosi per un militare, sempre grave la Ramponi.

Dall’Azienda ospedaliera di Verona nuovo bollettino medico riguardo i feriti dell’esplosione a Castel d’Azzano. Le condizioni dei tre pazienti feriti nello scoppio di Castel d’Azzano sono stazionarie. Proseguono i trattamenti e nel pomeriggio è stata sciolta la prognosi per il militare ricoverato al Centro grandi ustionati. Restano invece riservate le prognosi per le due persone nelle Terapie intensive.

Nei reparti dell’Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona all’ospedale di Borgo Trento sono ricoverati due militari dell’Arma dei carabinieri e Maria Luisa Ramponi. Per tutti e tre, i problemi maggiori derivano dagli esiti dello scoppio, con ustioni profonde ma non così estese da generare un pericolo per la vita.

La Ramponi, ricoverata in Terapia intensiva generale, resta la più grave dei tre. E’ intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio.

Per quanto riguarda i carabinieri, uno è ricoverato in Terapia intensiva Cardio toraco vascolare, in situazione stazionaria; per l’altro, curato al Centro grandi ustionati, è stata sciolta la prognosi e continuano i trattamenti.

La situazione nell’Ulss 9.

In merito a ricoveri e accessi dei carabinieri all’ospedale Magalini di Villafranca, l’Azienda Ulss 9 Scaligera comunica che nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, altri 5 militari dell’Arma sono stati accolti al Pronto soccorso per esposizione ai fumi causati dall’esplosione che ha distrutto il casale di Castel d’Azzano.

Dopo un ricovero in Osservazione Breve Intensiva (OBI), eseguito il dovuto monitoraggio, i 5 carabinieri sono stati dimessi. Altri 2 carabinieri, coinvolti nel fatto tragico di ieri a Castel D’Azzano, si sono rivolti al Pronto Soccorso del Magalini per accertamenti nella mattinata di oggi mercoledì 15 ottobre e sono già stati dimessi. Resta ricoverato all‘ospedale di Villafranca il militare dell’Arma che ha riportato una frattura. Le sue condizioni sono buone e verrà operato secondo programmazione.

Nel frattempo il personale del Servizio Veterinario di Sanità Animale sta proseguendo il trasferimento degli animali presenti nella stalla attigua all’edificio crollato in altre sedi idonee.