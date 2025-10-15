Caprino-Spiazzi annullata: l’Automobile Club Verona ferma la gara

Annullata la Caprino-Spiazzi: l’evento salta per alti costi e perdita di partner.

Salta, dopo una difficile valutazione, l’attesa 34esima edizione della cronoscalata Caprino-Spiazzi: l’Automobile Club Verona ha comunicato che la manifestazione è stata annullata, rendendo nota una decisione che delude gli appassionati del motorsport.

L’ente organizzatore ha spiegato che la rinuncia è stata resa necessaria da due fattori: un aumento imprevisto dei costi complessivi della gara e il venir meno di partner fondamentali per la sostenibilità economica e logistica dell’evento.

Il post su Facebook.

“L’Automobile Club Verona comunica con dispiacere l’annullamento della 34ª edizione della cronoscalata Caprino-Spiazzi, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025“.

“La decisione si è resa necessaria a seguito di un imprevisto incremento dei costi organizzativi emerso nelle ultime settimane e dal venir meno di un apporto fondamentale da parte di partners che avevano garantito una copertura rilevante. Tali fattori hanno ampliato in modo significativo la forbice di sostenibilità economica dell’evento, innalzando oltre misura il numero minimo di iscritti necessario a mantenere la manifestazione entro un equilibrio di fattibilità nonostante il buon numero di iscrizioni ricevute. Si tratta di una scelta difficile, assunta anche nell’ottica di salvaguardare lo svolgimento degli eventi sportivi che l’Ente ha già messo in calendario per la stagione 2026″.

“L’Automobile Club Verona desidera ringraziare la Provincia di Verona e le Amministrazioni di Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo, che hanno offerto in questi mesi forte sostegno e collaborazione, lavorando con slancio e passione per il ritorno di una competizione che ha scritto la storia sportiva del territorio”.

“Un ringraziamento particolare è rivolto ai concorrenti che avevano già confermato la propria partecipazione, testimonianza concreta dell’affetto e dell’attaccamento verso una competizione per la quale l’Ente ha lavorato con dedizione per riportarla in calendario. Tutti i partecipanti che avevano perfezionato il pagamento saranno contattati per il rimborso come previsto dal regolamento sportivo”.