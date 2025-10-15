A Verona torna in scena il Circo dei Ragazzi Straordinari

Il Circo dei Ragazzi Straordinari torna in scena a Verona con una nuova produzione: gli orari degli spettacoli.

Il Circo dei Ragazzi Straordinari torna in scena a Verona con una nuova produzione. Attraverso la poesia dei movimenti del corpo, lo spettacolo presenta attrazioni completamente nuove e originali, come l’ombrello volante, l’aquilone e il lampadario, che trasportano il pubblico in una dimensione magica.

I giovani artisti, protagonisti della scena, offrono un esempio concreto di impegno e dedizione, mostrando come la passione e la perseveranza possano aiutare a realizzare i propri sogni.

Lo spettacolo si rivolge agli spettatori più giovani, invitandoli a vivere la vita in modo autentico e a non lasciarsi sopraffare dall’uso eccessivo della tecnologia. Attraverso gag clownesche divertenti e coinvolgenti, il messaggio di vivere la vita realmente e non solo virtualmente viene trasmesso in modo efficace e memorabile.

In questo modo, il Circo dei Ragazzi Straordinari non solo intrattiene, ma anche educa e ispira, offrendo un’esperienza unica e arricchente per il pubblico di tutte le età. Proposti dall’Accademia d’Arte Circense di Verona, gli spettacoli si svolgeranno, sempre dalle 15.30 e alle 17.30, nelle giornate del 19 e 26 ottobre – 1 e 2 novembre, in via Tirso 3 a Verona.