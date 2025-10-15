Incidente sulla statale 11 a Peschiera del Garda.

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, sulla strada regionale 11, nel territorio del comune di Peschiera del Garda: secondo le prima informazioni, un’auto e un furgone si sono scontrati, per cause ancora da accertare, intorno alle 15.30.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del Suem 118, con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite: due, in codice giallo, trasportate al vicino ospedale di Peschiera, mentre la terza, in condizioni più gravi, è stata elitrasportata all’ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso.

Al vaglio delle forze dell’ordine, e in particolare della polizia locale di Peschiera, la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.