Erano dieci gli chef in gara per conquistare il “Chicco d’Oro” alla Fiera del riso di Isola della Scala: ecco chi ha vinto.

Una serata all’insegna del talento e della buona cucina ha chiuso la XXXII edizione del concorso gastronomico “Chicco d’Oro”, ospitata nelle cucine del ristorante Taste of Earth, in occasione della Fiera del riso di Isola della Scala. L’evento, promosso dall’Associazione Cuochi Scaligeri in collaborazione con l’Ente Fiera di Isola della Scala, ha visto sfidarsi dieci chef in un’unica grande prova di creatività dedicata al Riso Nano Vialone Veronese IGP.

A guidare la giuria lo chef Fabio Tacchella, affiancato da Davide Fiorio, Luca Fasoli, Vitangelo Galluzzi, Marcantonio Sagramoso e dalla segretaria Marina Grazioli. Dopo una giornata di degustazioni e valutazioni tecniche, la Medaglia d’Oro è stata assegnata a Ervin Baskimi (91,20/100), Giancarlo Cammisa (90,40/100) e Luca De Biasi (90,20/100). Baskimi ha inoltre ricevuto il Premio Salvagno per il miglior utilizzo dell’olio nel piatto in gara.

“Nonostante qualche defezione per malanni di stagione, i dieci concorrenti hanno portato in tavola piatti di grande ricerca e passione”, ha commentato il presidente di giuria Tacchella. Parole condivise da Davide Fiorio, presidente dell’Associazione Cuochi Scaligeri: “Il concorso resta un’occasione preziosa di confronto e crescita tra professionisti”.