Peschiera, al via il maxi progetto: nasce la “Metro dei Laghi”

“Metro dei Laghi”: via libera al progetto preliminare per la tranvia Peschiera-Mantova.

Un treno per riportare Peschiera del Garda al centro della rete di collegamenti con Mantova: via libera al progetto preliminare per la realizzazione della “Metro dei Laghi”. Si tratta di una nuova linea tranviaria che unirà Peschiera a Mantova lungo un tracciato di 34 chilometri.

L’iniziativa, dal valore stimato di circa 350 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità del territorio gardesano e punta a rilanciare l’area anche dal punto di vista turistico, ambientale e strategico.

Un collegamento che torna a vivere.

L’antica ferrovia che per decenni ha connesso Peschiera e Mantova, dismessa oltre cinquant’anni fa, sta per rinascere in una versione moderna e completamente ripensata. La Provincia di Mantova ha approvato il documento di fattibilità tecnico-economica, segnando il primo passo concreto verso la realizzazione dell’opera.

La nuova linea seguirà in gran parte il tracciato storico ma sarà adeguata alle esigenze attuali: infrastrutture più efficienti, maggiore accessibilità e piena integrazione con la mobilità dolce e i trasporti intermodali.

Peschiera, porta d’ingresso alla linea.

Cuore del progetto sarà la stazione di Peschiera del Garda, che diventerà un hub intermodale capace di connettere la nuova tranvia con la rete ferroviaria nazionale, le linee bus e le piste ciclabili.

L’infrastruttura includerà un viadotto per superare l’area autostradale e migliorare l’accesso al centro urbano, rendendo la località gardesana un nodo strategico per residenti, pendolari e turisti.

Non è esclusa inoltre una futura estensione di circa 6 chilometri verso l’area dei parchi divertimento del Garda, un’opzione che potrebbe moltiplicare il flusso di viaggiatori e generare importanti ricadute economiche sul territorio.

Nove stazioni e un sistema sostenibile.

La “Metro dei Laghi” conterà nove fermate: tre di nuova costruzione — Salionze, Parco Sigurtà e Monzambano — e sei da riqualificare, tra cui quella di Peschiera. L’intero tracciato sarà servito da convogli elettrici a batteria, con autonomia di 100 km e ricarica tramite linea aerea nei tratti predisposti.

Ogni stazione sarà progettata per garantire connessioni con navette, parcheggi scambiatori e piste ciclopedonali, integrandosi con la ciclovia Mantova–Peschiera.