Nella giornata di venerdì 31 ottobre l’interrogatorio di Douglas Reis Pedroso e l’autopsia sul corpo di Jessica Stappazzollo.
Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l’interrogatorio di garanzia di Douglas Reis Pedroso, il 41enne cittadino brasiliano arrestato nella notte tra lunedì e martedì con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Jessica Stappazzollo, 33 anni, nella sua abitazione di Castelnuovo del Garda.
L’interrogatorio si terrà nel carcere veronese di Montorio, dove l’uomo è attualmente detenuto. Nel corso dell’interrogatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari, Pedroso avrà la possibilità di rispondere alle accuse o di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Sempre nella giornata di domani, come confermato da fonti investigative, è previsto anche l’esame autoptico sul corpo della vittima. Oggi, infatti, la Procura della Repubblica di Verona ha conferito l’incarico al medico legale che effettuerà l’autopsia presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Borgo Roma.
