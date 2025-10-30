Concerto epocale a Villafranca di Verona: i Litfiba in formazione originale per celebrare i 40 anni di 17 Re.

Il grande ritorno dei Litfiba nella formazione originale degli anni ’80 sarà a Verona, sul palco del Villafranca Festival 2026. Qui Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si riuniranno per un concerto evento che segna i quarant’anni di 17 Re, l’album simbolo del rock italiano.

Il progetto, intitolato “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, celebrerà l’opera che nel 1986 cambiò il volto della musica alternativa italiana e consacrò la band fiorentina a livello europeo. 17 Re è il secondo capitolo della celebre “Trilogia delle vittime del potere”, insieme a Desaparecido e Litfiba 3, e rimane ancora oggi un lavoro attualissimo per la sua potenza sonora e la profondità dei temi affrontati.

L’album.

Con le sue sedici tracce, l’album segnò una svolta artistica per i Litfiba, grazie a una formula sperimentale e audace che univa new wave, poesia e impegno sociale. Curiosamente, il titolo riprende una canzone mai pubblicata — “17 Re” — di cui solo parte del testo apparve sulla copertina.

Sul palco di Villafranca di Verona, la band riporterà dal vivo l’energia, la forza visionaria e l’intensità di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo. Radio Capital sarà la radio partner ufficiale del tour, mentre Rockol seguirà l’evento come media partner.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle 12:00 di giovedì 30 ottobre, e in vendita generale dalle 10:00 di venerdì 31 ottobre su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.