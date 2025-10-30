Villafranca, difesa personale in cinque lezioni: a Villafranca parte il corso gratuito di Krav Maga.

Proposta del comune di Villafranca in vista del 25 Novembre: al via il corso gratuito di Krav Maga per la difesa personale. L’amministrazione, attraverso l’assessorato allo Sport e alle Politiche Sociali, ha annunciato un programma formativo incentrato sulla sicurezza individuale e sulla prevenzione. L’iniziativa coincide con il periodo della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Il percorso didattico si intitola “Impariamo a difenderci con il Krav Maga”.

Struttura e obiettivi del corso.

Il corso è organizzato dall’associazione sportiva Eagle Team Asd, in collaborazione con Us Acli Verona e la sezione italiana Krav Maga Usacli.

Il programma è gratuito e aperto a tutti i cittadini. Saranno tenute cinque lezioni pratiche, che si svolgeranno presso l’Auditorium di via Rizzini 7.

Date: 4, 11, 18 e 25 novembre, più il 2 dicembre 2025.

Orario: Dalle 20:00 alle 22:00.

L’obiettivo primario è fornire un metodo semplice, versatile ed efficace per gestire situazioni potenzialmente pericolose nella vita di tutti i giorni, al fine di accrescere la consapevolezza e la fiducia personale.

A guidare le sessioni saranno gli istruttori qualificati Francesco Carmagnani e Tiziana Sambugar, entrambi con il titolo di maestro 3° Dan di Krav Maga. La filosofia alla base dell’addestramento è riassunta dalla massima del fondatore della disciplina, Imi Lichtenfeld: “Così che ognuno possa camminare in pace”.

Iscrizioni e info.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare questo indirizzo email. I contatti telefonici (disponibili dopo le ore 14:00) sono il 347 1529118 (Francesco) e il 347 9549645 (Tiziana).