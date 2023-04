Verona, duplice omicidio.

Duplice omicidio a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. Secondo quanto appreso, le vittime sono marito e moglie. I due corpi senza vita sono stati ritrovati nel pomeriggio di oggi, martedì 25, ma non è chiaro a quando risalga la morte, probabilmente alla serata di lunedì. Sarebbero stati uccisi a coltellate.

Si tratta di una coppia anziana, con un figlio di 55 anni, che al momento non è stato ancora rintracciato. Dai primi riscontri non sembrerebbe reggere l’ipotesi dell’omicidio-suicidio da parte di uno dei due coniugi. Le indagini sono affidate alla polizia, che al momento non esclude alcuna ipotesi. Il delitto sarebbe avvenuto all’interno dell’appartamento della coppia, in via Aquileia.

(notizia in aggiornamento)