Incendi nella notte a Villafranca e Cerea, a fuoco due abitazioni

Incendi nella notte colpiscono due abitazioni a Cerea e a Villafranca di Verona: vigili del fuoco al lavoro, si indaga sulle cause.

Due incendi, in cui sono state coinvolte delle abitazioni, hanno impegnato i vigili del fuoco della provincia scaligera nella notte appena trascorsa e alle prime luci dell’alba. Il primo intervento questa notte, intorno alle ore 1.30 a Cerea in via Galileo Ferraris, dove ad andare a fuoco è stato un appartamento al primo piano, non risultano persone coinvolte.

I vigili del fuoco, giunti da Legnago e da Verona con un’autopompa e un’autoscala, hanno lavorato per contenere le fiamme che, sviluppatesi nella zona notte, si stavano propagando all’intero appartamento. Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle ore 4, l’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni provocati dal rogo.

L’incendio di Villafranca.

Alle ore 7.30 il secondo intervento, a Villafranca di Verona in via Cabina, ha visto squadre dei vigili del fuoco di Verona e volontari di Villafranca intervenire per l’incendio di un abitazione al piano terra in ristrutturazione, nessuna persona risulta coinvolta Giunti con due autopompe un autobotte e un autoscala, i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi e mettere in sicurezza lo stabile. Sconosciute al momento le cause dei due incendi.