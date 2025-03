Il camionista che travolse e uccise Rebellin punta a uno sconto della pena

Wolfgang Rieke, il camionista che travolse e uccise Davide Rebellin, presenta appello contro la sentenza di condanna.

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, condannato a 4 anni di reclusione per aver travolto e ucciso nel novembre del 2022 il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello, in provincia di Vicenza, per fuggire senza prestare soccorso, presenta appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale di Vicenza.

La difesa dell’uomo sembra infatti puntare a uno sconto di pena. Rieke, che oggi ha 64 anni, si trova attualmente ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute, che lo ha colpito nello scorso mese di maggio. Dopo aver tentato di rifugiarsi in Germania, il camionista era stato identificato dai carabinieri, arrestato e successivamente estradato in Italia.