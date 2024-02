Roncà, 56enne condannata a due anni e otto mesi: aveva stordito con del sedativo la suocera per rubarle anelli e collane d’oro.

Un donna di 56 anni di Roncà è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione e a una multa di 400 euro per aver somministrato un sedativo al compagno della madre anziana al fine di rubarle i gioielli. I fatti risalgono al 10 settembre 2018, quando la 56enne ha preparato un caffè alla suocera di 88 anni, versandovi benzodiazepine.

Una volta stordita, ha rubato una collana in oro con un medaglione raffigurante la Madonna, un anello in oro giallo con pietre preziose e due collanine, causando un danno di alcune migliaia di euro. L’indagine è scaturita dalla denuncia della vittima, e la donna è stata condannata per furto con l’aggravante della minorata difesa della vittima. Il giudice ha riconosciuto tutte le aggravanti nella sentenza emessa lunedì scorso a Vicenza.