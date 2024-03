Aggredisce e picchia l’ex compagna, 46enne colto sul fatto

Bussolengo, botte e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna: 46enne arrestato in flagranza dai carabinieri.

I carabinieri di Bussolengo nel pomeriggio di ieri, 11 marzo, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne, cittadino italiano, responsabile dei reati di maltrattamento e lesioni aggravate in danno della ex compagna.

In particolare, i militari hanno verificato che l’uomo, già colpito da ammonimento emanato dal Questore di Verona, in più occasioni ha usato violenza fisica nei confronti della ex compagna, fino all’epilogo scaturito nella giornata di ieri, a seguito del quale la donna riportava lesioni significative causatele dall’ennesima aggressione da parte del compagno.

Il soggetto, dunque, veniva arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza della Comando Compagnia carabinieri di Peschiera del Garda. Nella mattinata odierna il 46enne, su diposizione della Procura della Repubblica scaligera, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza.