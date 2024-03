Verona, 23enne arrestato per spaccio: aveva tre dosi di cocaina nel giubbotto.

Aveva le dosi di cocaina pronte per lo spaccio nascoste nel giubbotto: arrestato a Verona un 23enne tunisino, noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano.

Alle 6 del mattino dell’11 marzo, transitando su via Ciro Ferrari, i carabinieri notano il giovane tunisino seduto a bordo di una Golf, e decidono di avvicinarsi e capire perché il giovane sia fermo lì, apparentemente senza motivo. Il sospetto è che il giovane fosse in attesa d’incontrarsi con qualcuno, quindi procedono al controllo e perquisizione così accertando che, nascosti all’interno del proprio giubbotto, il giovane nasconde ben 3 dosi di sostanza stupefacente, per un totale di circa 7 grammi di cocaina, già pronta per essere venduta. Poi il narcotest ha dato immediatamente la conferma che si trattava proprio di cocaina pura.

Informata l’autorità giudiziaria, il 23enne tunisino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato tradotto direttamente presso la casa circondariale di Verona Montorio.