Blitz animalista al casello di Verona Nord in difesa di orsi e lupi

Ennesimo blitz animalista, stavolta al casello di Verona Nord.

Blitz animalista nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16, al casello di Verona Nord. Gli attivisti di Centopercentoanimalisti intorno alle 16 si sono piazzati davanti all’ingresso del casello, proprio all’imbocco dell’autostrada che porta in Trentino.

Bersaglio degli attivisti ancora una volta la politica del presidente del Trentino Maurizio Fugatti, già presa di mira davanti alla sede dell’Hellas Verona, nel mese di luglio. “Uccidono orsi e lupi” è il messaggio scritto su uno striscione in italiano e in inglese per sensibilizzare quanti transitavano dalla A22.

Giunta sul posto una pattuglia della polizia stradale ha interrotto la protesta assolutamente pacifica. Pochissimi i disagi per gli automobilisti in viaggio attraverso il casello.