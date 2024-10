Bambini maltrattati, chiesto il rinvio a giudizio per quattro maestre di un asilo nido del Veronese

“Siete brutti, vi faccio piangere”: bambini maltrattati, chiesto il rinvio a giudizio per 4 maestre di un asilo nido del Veronese.

La Procura della Repubblica di Verona ha richiesto il rinvio a giudizio di quattro maestre di un asilo nido della provincia per presunti maltrattamenti nei confronti di circa venti bambini. Lo riferisce Ansa. Gli episodi, che risalirebbero al periodo compreso tra gennaio 2022 e febbraio 2023, sarebbero emersi grazie a segnalazioni da parte di alcuni genitori.

Le maestre, di età compresa tra i 29 e i 40 anni, sono accusate di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Durante l’udienza preliminare, tenutasi ieri davanti al Gip, sarebbe emerso un quadro di presunti abusi, tra insulti e metodi punitivi. Tra le espressioni rivolte ai piccoli, frasi come “Siete tutti bimbi brutti, vi faccio piangere”. Inoltre, secondo l’accusa, i bambini sarebbero stati trattenuti con forza per le braccia e lasciati a digiuno se piangevano.

L’indagine, aperta in seguito alle segnalazioni dei genitori, avrebbe portato anche alla costituzione come parte civile del Comune in cui si trova l’asilo e di tre famiglie.