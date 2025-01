Un assegno solidale per la piccola Elettra, affetta da una malattia rara

Consegnato da Anas ai genitori della piccola Elettra, affetta da una malattia rara, un assegno di 3.500 euro per le cure.

Si è chiusa venerdì 3 gennaio la campagna a favore della piccola Elettra, proposta dalla sede dell’Associazione Nazionale di Azione Sociale che gestisce le attività della bassa veronese, lo Zonale di Bonavigo – Legnago, con la consegna di un assegno da utilizzare per le cure della bambina affetta da malattia rara.

La campagna solidale iniziata il 15 di dicembre scorso presso il Palazzetto dello Sport di Nogara, in occasione dell’evento Nogara Brick, dove erano state presentate le iniziative “Natale per Elettra” e “Un mattoncino per Elettra”, si chiude con la consegna il 3 gennaio per mani del presidente dello Zonale Anas Amine Yousry e del portavoce regionale Veneto Anas Francesco Bitto, di un assegno con un importo pari a 3.500 euro a Alessandro e Sonia, genitori della piccola Elettra, residente nel comune di Ronco all’Adige.

Elettra è affetta da anni da una patologia rara e senza nome, che la costringe a lottare con ricoveri ospedalieri e cure spesso costose. I genitori, nonostante gli sforzi e gli aiuti esterni, spesso non riescono a sostenere per intero le spese mediche.

Hanno collaborato con la sede Anas Bonavigo – Legnago, e con il patrocinio del Comune di Nogara e della sede Regionale Anas, la Nogara Eventi e la Verona Brick (Associazione Culturale senza scopo di lucro) sotto la direzione di Silvia Vidale (responsabile progetti Anas Bonavigo – Legnago). Oltre ad attività correlate, all’interno dell’evento del 15 dicembre a tema Lego®, si è potuto aderire alle iniziative a favore di Elettra, principalmente tramite l’acquisto di un panettone o pandoro e la consegna di mattoncini Lego®.