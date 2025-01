Monza-Cagliari 1-2, ai sardi in rimonta la sfida salvezza

MONZA (ITALPRESS) – Vittoria pesante in chiave salvezza per il Cagliari di Davide Nicola, che passa per 2-1 in casa del Monza, sempre più solo in fondo alla classifica. Prima il rigore di Caprari in apertura di match ad illudere la formazione di casa, poi le reti di Zortea e Piccoli a ribaltare il risultato in favore dei rossoblu, che scavalcano il Lecce – almeno momentaneamente – appena fuori dalla zona retrocessione.

Gara che parte forte, con due episodi chiave nei primi sei minuti di gioco: prima il Cagliari, sugli sviluppi del corner battuto da Viola e sul quale Felici riesce a deviare verso la porta trovando però la respinta del palo; poi il Monza, che al 3′ contrattacca con il tiro di Ciurria respinto in area dal polso di Makoumbou, un tocco che, dopo la review al monitor da parte di Di Bello, vale il rigore trasformato tre minuti più tardi da Caprari.

Vantaggio brianzolo e ritmi subito altissimi, con l’undici di Nicola che prova a rispondere al gol subito grazie all’interno mancino di Viola, sul quale è bravo Turati in tuffo. E’ solo questione di minuti, però, per il Cagliari, che al 22′ pesca il jolly del pari, sulla transizione guidata da Felici che scarica per il sinistro dalla distanza di Zortea, vincente nella traiettoria che batte Turati. Primo tempo divertente ed equilibrato, così come anche l’avvio di ripresa, in cui il Cagliari troverà la rete del sorpasso, per merito dell’attacco alla profondità di Piccoli che con il destro calcia forte sul palo di Turati siglando il 2-1 allo scadere del 56′. Altro duro colpo per il Monza, che sembra scomporsi definitivamente sette minuti più tardi, con D’Ambrosio che da terra scalcia Mina e, dopo un’altra on field review, viene espulso da Di Bello. Cagliari così più agevolato nella gestione di un Monza psicologicamente attonito – con anche un palo colpito nel finale da Lapadula -, senza più chance di contrattacco e reazione, fino al termine dei sei minuti di recupero che condannano i biancorossi all’undicesima sconfitta del campionato, consegnando invece ai rossoblu un successo che mancava dallo scorso 29 novembre contro il Venezia.

