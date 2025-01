Aggredisce e rapina anziano al bancomat delle Poste, in carcere donna di 35 anni

Una donna di 35 anni è stata arrestata per rapina aggravata dopo aver rubato 50 euro a una persona anziana al bancomat.

Si è avvicinata a un signore anziano, mentre quest’ultimo si trovava presso il bancomat delle Poste Italiane di via Giberti 26, scagliandosi su di lui con violenza: cittadina rumena di 35 anni è stata individuata e arrestata dalla polizia di Stato per rapina aggravata in concorso.

Erano le ore 12 circa di giovedì 2 gennaio, quando alla Centrale Operativa della Questura è prevenuta la segnalazione di una violenta aggressione ai danni di un signore anziano in via Giberti. In particolare, davanti allo sportello di prelievo di Poste Italiane, il signore è stato avvicinato da una donna che lo ha strattonato in modo violento, gli ha strappato una banconota da 50 euro e lo ha fatto cadere a terra, procurandogli una escoriazione al naso, un trauma al polso destro e al ginocchio sinistro. Per poi allontanarsi insieme a un ragazzo.

Giunti sul posto indicato e grazie alle descrizioni fornite dalla persona che aveva fatto la segnalazione, gli agenti delle Volanti hanno immediatamente intercettato i due soggetti: si tratta di una cittadina rumena di 35 anni, gravata da numerosi precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, e un cittadino italiano di 31 anni.

Portati in Questura per i necessari accertamenti, la 35enne è stata arrestata per rapina aggravata in concorso. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, la stessa è stata trovata in possesso della banconota di 50 euro, subito restituita alla vittima. Il 31enne, invece, considerata la partecipazione in qualità di correo alla commissione del reato, è stato deferito in stato di libertà per rapina aggravata in concorso.

Su disposizione del Sostituto Procuratore, la donna rumena è stata accompagnata presso il carcere di Montorio. Il Giudice, ieri, ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti della 35enne la misura della custodia cautelare in carcere.