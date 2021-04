Villafranca, apre il punto vaccini alla caserma del Terzo Stormo.

Villafranca, e tutti i comuni limitrofi, avranno il loro punto vaccini. Nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, dalle 8 alle 13, sarà infatti possibile per le persone che hanno più di 80 anni fare la prima dose di vaccinazione nel punto allestito all’aeroporto militare di Caluri. Il punto vaccinale si trova all’interno della base militare accedendo da località Lottin. Per accedere al centro di Caluri è necessaria la prenotazione. La prenotazione potrà essere fatta sul portale dell’Ulss 9.





Alla voce Centro vaccinale bisogna indicare: “Terzo Stormo – Villafranca – via Caluri 2”. In caso di difficoltà nella prenotazione ci può rivolgere al numero 045 5548763 predisposto dal Comune di Villafranca dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il consiglio è di recarsi presso il punto vaccinale con un anticipo non superiore a 20 minuti, con l’anamnesi compilata.

Il punto vaccini del Terzo Stormo di Villafranca potrà così accogliere i residenti nei comuni di Erbè, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano, Sommacampagna, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio e naturalmente Villafranca. L’Ulss 9 conta così, anche grazie al punto vaccinale di Caluri, di riuscire a completare entro questo fine settimana la vaccinazione di tutti gli ultra ottantenni di Verona e provincia.

