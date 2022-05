Incidente a Caprino, auto si ribalta: un morto.

Ancora una tragedia sulle strade veronesi, dopo quella che ieri ha visto la morte di una donna di 57 anni nel frontale in Valpantena, sulla provinciale 6 dei Lessini. Questa volta l’incidente è accaduto alle prime luci dell’alba a Caprino Veronese: secondo le prime informazioni intorno alle 5.30 un’auto si è ribaltata, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la provinciale 8, all’altezza dell’incrocio con via San Rocco.

Immediati i soccorsi del Suem 118: i sanitari, intervenuti con ambulanza e automedica, non hanno però potuto fare nulla per il guidatore dell’auto ribaltata, che è morto sul posto. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)