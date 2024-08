Aggredita con il coltello dal compagno in strada a Verona, donna ferita in modo grave

Verona, accoltellamento in via Montorio: un ferito grave.

Una donna è stata aggredita con il coltello nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, a Verona: secondo le prime informazioni l’aggressione si sarebbe verificata intorno a mezzogiorno in via Montorio, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto polizia e ambulanze del Suem 118: la donna accoltellata è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. L’aggressore, si tratterebbe del compagno della donna, è stato fermato dalla polizia.

Aggiornamento.