Aumento Irap regionale, Pressi: “Così si reperiscono risorse”.

Aumenta la polemica attorno alla proposta della Regione del Veneto di ritoccare al rialzo l’aliquota dell’Irap, l’imposta sul reddito delle attività produttive. La questione sarà oggetto di una apposita riunione della Giunta regionale convocata per il 13 agosto.

Sul punto, il sindaco di Soave Matteo Pressi dichiara: “Con questo intervento si reperiscono risorse per garantire lo sviluppo infrastrutturale del Veneto, tema cruciale per la competitività del sistema produttivo regionale. Inoltre, la gestione finanziaria della Regione, come sin qui condotta dal presidente Luca Zaia, dimostra che nemmeno un euro viene sprecato. Il sacrificio che si chiede in questa fase porterà ad investimenti pubblici in grado di creare un effetto moltiplicatore”.

Il riferimento è alla superstrada Pedemontana ma non solo: “La Pedemontana serve un territorio nel quale vivono due milioni di persone. Ricordo che secondo i dati di Unioncamere, per ogni milione di euro investito nell’opera si ottiene un ritorno economico, sociale ed ambientale corrispondente pari a 1,4 milioni di euro”.

Continua Pressi, che richiama l’attenzione su di un alto aspetto: “Pensiamo a quanto spendiamo ogni anno in risarcimenti e danni da eventi atmosferici estremi. Se avessimo le risorse per realizzare le opere anti allagamenti, potremmo evitare enormi esborsi per riparare i danni pubblici e privati”.