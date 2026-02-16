Achille Lauro in Arena per il gran finale olimpico

L’icona del pop Achille Lauro in Arena: chiuderà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il sipario dell’Arena sulle Olimpiadi di Milano Cortina, si abbasserà con un colpo di scena: Achille Lauro sarà il protagonista della cerimonia di chiusura. L’appuntamento è fissato per il 22 febbraio nell’anfiteatro di Verona. L’annuncio aggiunge un tassello fondamentale al gran finale di una manifestazione che ha già saputo emozionare il mondo. Per l’artista romano, ma nato proprio tra le mura scaligere, si tratta di un “ritorno a casa” dal sapore epico: Lauro porterà la sua identità eclettica su uno dei palchi più prestigiosi del pianeta per celebrare il momento in cui i Giochi si trasformano in memoria collettiva.

“Beauty in Action”: la bellezza del movimento.

La partecipazione di Achille Lauro si sposa perfettamente con il concept della cerimonia, intitolata “Beauty in Action”. Il tema è un tributo alla bellezza che nasce dal movimento sportivo, dall’arte e dalle relazioni umane. In questo contesto, Lauro è stato scelto come l’interprete ideale: un artista capace di superare i confini della musica per spaziare tra performance art, moda e simbologia, parlando a generazioni diverse con un linguaggio universale.

Un legame nato sotto il segno del fuoco.

Il rapporto tra l’artista e Milano Cortina 2026 non è una sorpresa dell’ultimo minuto. Già protagonista nel ruolo di tedoforo, Achille Lauro ha consolidato nel tempo una relazione basata su valori condivisi e sulla visione della cultura come strumento di unione. La sua presenza all’Arena rafforzerà l’attrattiva internazionale dell’evento, creando un ponte diretto con le nuove generazioni.

Un addio che è un’eredità.

La cerimonia, realizzata in collaborazione con Filmmaster, non sarà un semplice saluto, ma una celebrazione degli atleti e dei valori olimpici. Sarà il momento in cui l’Italia lascerà la sua eredità culturale al mondo, riaffermando la musica come linguaggio capace di celebrare unità e diversità.