Al via il piano per via Michieletto: Soave vince il bando provinciale da 93 mila euro per Castelletto.

Castelletto, frazione a sud di Soave, sarà più sicura: via libera al piano per la nuova via Don Tommaso Michieletto. L’amministrazione comunale ha infatti messo a segno un importante risultato aggiudicandosi un contributo provinciale destinato alla messa in sicurezza di via Don Tommaso Michieletto. Un intervento atteso da tempo, che punta a proteggere pedoni e studenti che ogni giorno percorrono questa importante arteria provinciale.

Un investimento per la vita quotidiana.

Il progetto ha un valore complessivo di 158 mila euro. Di questi, 93.500 euro arriveranno dalla Provincia, mentre la restante parte sarà coperta direttamente dal bilancio comunale. L’obiettivo è risolvere le criticità di un abitato che si sviluppa lungo una strada molto trafficata, fondamentale per raggiungere i servizi locali, come la fermata del bus e le attività commerciali della frazione.

Più luce e dossi.

Il cuore dell’intervento riguarderà i tre attraversamenti pedonali che collegano i quartieri di Castelletto. Il sindaco di Soave e consigliere regionale, Matteo Pressi, ha illustrato i dettagli tecnici che trasformeranno la viabilità della zona.

Illuminazione potenziata : verrà installata una nuova rete luminosa per garantire la massima visibilità dei pedoni anche durante le ore notturne.

: verrà installata una nuova per garantire la massima visibilità dei pedoni anche durante le ore notturne. Piano stradale rialzato : le strisce pedonali saranno leggermente rialzate per indurre i veicoli a moderare la velocità.

: le strisce pedonali saranno per indurre i veicoli a moderare la velocità. Segnaletica luminosa: nuovi cartelli preavviseranno i conducenti della presenza dei pedoni già a decine di metri di distanza.

Nuovi marciapiedi e connessioni.

Oltre alla messa in sicurezza degli incroci, il piano prevede la costruzione di un nuovo tratto di marciapiede. Questa opera permetterà di collegare via Spinarella all’attraversamento pedonale situato verso il confine con Belfiore, eliminando tratti pericolosi dove oggi i pedoni sono costretti a camminare a bordo strada.

“Questo intervento risponde a un’esigenza concreta della popolazione“, sottolinea il sindaco Pressi. “Dimostra come la collaborazione tra Comune e Provincia possa portare soluzioni reali alle problematiche del territorio”.