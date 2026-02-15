Verona si prepata alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi in Arena: chiude piazza Bra, nuovi provvedimenti viabilistici.

Verona si prepara ad accogliere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In vista dell’appuntamento, sono stati disposti nuovi e stringenti provvedimenti viabilistici per garantire ordine e sicurezza pubblica.

Verona si blinda: il primo stop in vista delle cerimonia di chiusura in Arena scatterà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio: dalla mezzanotte sarà chiusa completamente al traffico piazza Bra, insieme a piazzetta Municipio e piazzetta Melvin Jones. Il divieto riguarderà tutti i veicoli, dai monopattini alle biciclette, fino a ciclomotori, motocicli e automobili. Potranno accedere esclusivamente i mezzi della Fondazione Milano Cortina, oltre ai veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso.

Le limitazioni si faranno ancora più stringenti domenica 22 febbraio, giorno della cerimonia trasmessa in mondovisione: dalle 9 del mattino fino alle 2 di lunedì 23 febbraio sarà in vigore il divieto assoluto di circolazione nella cosiddetta “zona gialla”, l’area di prefiltraggio predisposta attorno al centro cittadino. Il blocco interesserà anche i residenti e i domiciliati.

Non solo divieti di transito. Dalla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio e fino alle 2 del 23 febbraio saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata in numerose vie strategiche: via Pallone, via Adigetto, Stradone Scipione Maffei, Stradone San Fermo, l’area di Castelvecchio, corso Cavour fino ai Portoni Borsari e l’intero corso Porta Nuova, su entrambe le semicarreggiate.

I provvedimenti, richiesti dalla Questura per motivi di sicurezza, saranno attuati dalla polizia locale di Verona con l’impiego di decine di agenti. Il piano prevede inoltre l’installazione di apposita segnaletica e nastro bicolore già a partire da martedì 17 febbraio, per informare e richiamare l’attenzione degli automobilisti.