Posa della prima pietra per la nuova scuola di Sandrà a Castelnuovo del Garda.

Venerdì 8 marzo Sandrà di Castelnuovo del Garda sarà teatro della cerimonia della posa della prima pietra per la nuova scuola primaria della frazione. L’evento avrà luogo alle ore 9 nell’area di cantiere all’incrocio tra via Don Lorenzo Milani e via San Martino, proprio accanto alla scuola dell’infanzia.

Alla cerimonia parteciperanno figure di spicco del panorama istituzionale, tra cui il sindaco Giovanni Dal Cero, accompagnato dall’Amministrazione comunale, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, l’europarlamentare Paolo Borchia e la dirigente scolastica Annapia De Caprio. Non mancheranno i futuri protagonisti della nuova struttura: i bambini che attualmente frequentano la scuola primaria già esistente.

Un momento di particolare rilievo sarà l’intervento di Lia Levi, la giornalista e autrice, sopravvissuta all’Olocausto. Levi incontrerà gli alunni dell’Istituto comprensivo di Castelnuovo del Garda al mattino e, nel pomeriggio alle 18, sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico nella sala civica Libertà.

Il progetto della nuova scuola prevede la dismissione dell’attuale primaria Caliari, e la costruzione di un moderno edificio scolastico adiacente alla scuola dell’infanzia e nelle vicinanze del teatro comunale Dim. L’investimento, quantificato in 5 milioni e 350mila euro, vedrà un finanziamento di 4 milioni proveniente dal Pnrr, mentre la restante parte sarà a carico del Comune.