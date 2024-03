Due Tac di ultima generazione per gli ospedali di Legnago e San Bonifacio

Inaugurate due nuove Tac negli ospedali di Legnago e San Bonifacio.

Una doppia cerimonia di inaugurazione per due nuove TAC – Tomografi Assiali Computerizzati per applicazioni avanzate, nei reparti delle UOC Radiologia degli ospedali di San Bonifacio e Legnago. I due sistemi appartengono alla famiglia delle più moderne apparecchiature mediche presenti sul mercato e sono state acquistate dall’Azienda Ulss 9 Scaligera con i fondi del PNRR – Next Generation EU – Missione M62C per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 per grandi apparecchiature. L’investimento complessivo di oneri di sicurezza, ammonta a oltre 1 milione e 230 mila euro (cifra esatta: 1.235.229,50 euro IVA compresa).

Nella sala dov’è presente il Tomografo, all’ospedale di San Bonifacio, sarà apposta nei prossimi giorni una targa per ricordare un giovane tecnico della UOC Radiologia, recentemente scomparso, Giovanni Priante.

Alla doppia cerimonia erano presenti l’assessore alla Sanità Servizi Sociali, Programmazione Socio-Sanitaria della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il direttore Generale uscente dell’Azienda Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il direttore sanitario Ulss 9 Denise Signorelli, il direttore medico ospedaliero di San Bonifacio Monica Briani e di Legnago Marco Luciano, Francesca Fornasa direttore Dipartimento interaziendale strutturale Diagnostica per Immagini Ulss 9 e il Lamberto Bologna direttore UOC Radiologia di Legnago, altri direttori di Unità Operative dei due ospedali, oltre a tecnici e personale sanitario, insieme ad autorità religiose e militari, con una folta rappresentanza dei sindaci dei due Distretti e delle amministrazioni comunali in cui risiedono Fracastoro e Mater Salutis, in testa il primo cittadino di San Bonifacio, Giampaolo Provoli, e il vicesindaco di Legnago, Roberto Danieli.

I numeri.

I dati dell’attività TC nei due Ospedali dell’Ulss 9 Scaligera nell’anno 2023 – sovrapponibili per le strutture di San Bonifacio e Legnago – parlano di circa 12.000 prestazioni TC all’anno per ciascun nosocomio, complessivamente per pazienti esterni, interni e di Pronto Soccorso. Questo computo è rilevato sulle 4 TC che costituiscono attualmente il parco macchine dei due Ospedali (2 a San Bonifacio e 2 a Legnago). Le TC di nuova acquisizione si sommano infatti ad altre due attrezzature TC preesistenti.

Le applicazioni cliniche.

Ampia è la gamma delle applicazioni cliniche, dall’ambito cardiovascolare, alla perfusione multiorgano, specie in ambito neuroradiologico funzionale alle Stroke Unit, dall’Emergenza alla Pediatria senza la necessità di sedazione dei piccoli pazienti. Inoltre il sistema offre possibilità avanzate nell’ambito oncologico, grazie all’utilizzo dello “spectral imaging” che rappresenta il futuro della metodica TAC.